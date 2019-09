“أبو الغيط” يشارك في سلسلة اجتماعات حول ليبيا على هامش جمعية الامم المتحدة

المتوسط:

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفق الموقع الرسمي للجامعة، فسيشارك أبو الغيط أيضا في سلسلة من الاجتماعات الوزارية التي ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة، والتي تتناول دفع الجهود الدولية لتسوية الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى مناقشة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين العالم العربي والقارة الإفريقية، تمهيدا لانعقاد القمة العربية الإفريقية القادمة في الرياض في نوفمبر القادم.

