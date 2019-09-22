فيديو | المشري : بعد تحرير عين زارة سنحرر طبرق ونحتفل في ساحة فندق تيبستي

ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ورئيس المجلس الاستشاري الحالي خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بأن أبناء الفارين من بنغازي لإنتمائهم لمجالس الشورى وأنصار الشريعة مم المتواجدين في الغرب الليبي هم صفوة أهالي المنطقة الشرقية وأكثرهم تعليماً وأنهم ليسوا ارهابيين ، وذلك بحسب قوله.

المشري أكد في كلمة ألقاها خلال ما وصفوه بـ”المؤتمر الجامع الأول لمهجري المنطقة الشرقية” الذي عقد في طرابلس ونقلته قناة التناصح وتابعته صحيفة المرصد وقوف مجلسه مع النازحين والفارين من بنغازي ، مبيناً بأنه سيذهب معهم لتحرير البلاد بصد ما وصفه بـ”العدوان على العاصمة” وأنهم سيذهبون معاً بهذا التحرير حتى تحرير أقصى نفطة من أراضي ليبيا وصولا إلى مدينة طبرق.

وقال :” لقد ارتوت أرض طرابلس بدماء مهجري المنطقة الشرقية وأنا لا أقول كما يقول بعض الساسة بأنه علينا رد العدوان من حيث أتى ، هذه جملة خاطئة لن نقبل بصد قوات حفتر في طرابلس ونتركه يعود الى اجدابيا وبنغازي وطبرق بل يجب رفع الظلم عن كل ليبيا”.

وزعم المشري بأن الاسباب التى انطلقت من أجلها عملية الكرامة ومن بينها الاغتيالات المجهولة والتي قال أنها ظلت مجهولة أو اراد لها بأن تبقى مجهولة لتستخدم “لإضطهاد الاحرار” حسب تعبيره.

وادعى المشري في كلمته بأن المنطقة الشرقية أصبحت مثال للظلم والتعسف والاستبداد والقهر والموت ، زاعماً بأن المشير خليفة حفتر لا يريد بناء الدولة بل يريد الاستيلاء على ثروات البلاد وحكم الشعب قهراً وتوريث ذلك لأبنائه حسب قوله.

واضاف بأن نفس الايادي التي قال بأنها تصدت لمن وصفهم بـ”قوات القذافي” ومن وصفه بـ”زعيمهم المقبور” (العقيد الراحل معمر القذافي) هي نفسها من تتصدى اليوم لمن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) في طرابلس ، زاعماً بأن النتيجة ستكون واحدة وأن من جاء لطرابلس اليوم سيلقى نفس المصير حسب قوله.

وبشأن تقدم قوات الوفاق إلى بنغازي قال :” أنا على يقين بأننا سنلتقى قريبا وأقول قريباً لأنني على علم بما يحدث سنلتقى ونحتفل قريباً بفندق تبستي في مدينة بنغازي ، وأن ساحة الكيش ستشهد احتفالات عودة ثورة فبراير الحقيقية للمنطقة الشرقية”.

المرصد – متابعات

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