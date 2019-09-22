المتوسط:

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الأثنين، على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش الرئيسان سبل الحلول المتاحة للأزمة الليبية وآخر التطوارات على الساحة الليبية وفي طرابلس.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس المصري السيسي، كلا من رؤساء وزراء إيطاليا وبلجيكا والنرويج،وبعدها مقابلة ثنائية مع المستشارة الألمانية.

ويتصدر الملف الليبي مباحثات الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الإيطالي والمستشارة الألمانية ميركيل.

The post الأزمة الليبية على أجندة لقاء ” السيسي” و”ترامب” في نيويورك غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية