“الحناء السامة” تعود للواجهة.. والصحة تُطلق تحذيرا

أصدرت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، الأحد، تحذيرا من استخدام بعض المواد الكيميائية المضافة في تحضير الحناء.

وقالت الوزارة في تحذيرها الذي نشرته إدارة الإعلام بصفحتها في “فيسبوك”، إن المادة الكيميائية السامة المعروفة محليا باسم “السراتية” تستخدم في تحضير الحناء لكنها تتغلغل في مسامات الجلد وتسبب الحساسية والتهابات جلدية حادة.

وأضافت أن هذه المادة السامة تمتصها الشعيرات الدموية وتصل إلى الكبد وتسبب خللا في وظائفها وتجهد عضلة القلب، وتؤدي إلى نقص الأوكسجين في الجسم، وفشل كلوي، وقد تسبب الوفاة كما يحصل مع عشرات النساء سنويا.

وكانت “صحة المؤقتة” حذرت في مارس الماضي من انتشار مسحوق مادة حناء مُزوّر أدى إلى وفاة إحدى النساء داخل مستشفى المرج، مُشيرة إلى أنها سجّلت 59 حالة وفاة خلال الأعوام الأخيرة الماضية نتيجة التسمم بالحناء، إضافة إلى قرابة 150 حالة تسمم وتحسس جلدي.

وأوضحت أن نتائج التحاليل الأولية أظهرت احتواء مسحوق الحناء على مادة كيمائية سامّة أُضيفت إلى المسحوق بتركيز عالٍ جداً.

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