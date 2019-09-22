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فريق أميركي يداوي قلوب الأطفال ببنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل فريق طبي من جمعية “نوفك” الخيرية، متخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال إلى مطار بنينا الدولي، حيث أشرف على استقباله قسم العلاقات العامة ومكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي.

وقالت إدارة الإعلام بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، إن الفريق الطبي سيشرع في إجراء العمليات الجراحية داخل مركز بنغازي الطبي.

يذكر أن الفريق الأميركي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال التابع لجمعية “نوفك” الخيرية لمرضى قلب الأطفال أجرى عددا كبيرا من العمليات خلال السنوات الماضية داخل مركز بنغازي الطبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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