المسماري: من سرت حتى زوارة.. منطقة عمليات للجيش

أكد المتحدث باسم قيادة الجيش أحمد المسماري، أن الوحدات التابعة للقوات المسلحة الع ربية الليبية، تقدمت في عدة مواقع جديدة في أكثر من محور، في ظل انهيار في صفوف قوات الوفاق في محيط العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، من مدينة بنغازي،أن الجيش وسع نطاق عملياته ليصبح مسرح العمليات الحالي للجيش يمتد من مدينة سرت شرقا، وحتى مدينة زوارة غربا، ومنها إلى غريان.

وأضاف المسماري، أن التحالف الذي دخل مدينة مرزق قبل أيام يتكون من عصابات إجرامية ومجموعات إرهابية، مبينا أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مرزق أختارت اسم جيش الصحراء لتتمكن من الدخول في تحالف مع السراج والغرياني للحصول على المال.

وأوضح المسماري، أن غارة “الأفريكيوم” التي استهدفت موتقع بمدينة مرزق قبل يومين أسفرت عن مقتل 10 من الجماعات الإرهابية وليس ثمانية، كما تم الإعلان عنه.

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