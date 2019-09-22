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“الإمداد الطبي” يزوّد مستشفيات بشحنات أدوية ومعدات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت إدارة جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة المؤقتة بصرف شحنة كبيرة من الأدوية العامة والتخصصية ومستلزمات طبية ومستلزمات أشعة إلى مركز بنغازي الطبي.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز إنه صرف أيضا شحنة أدوية عامة ومستلزمات طبية ومستلزمات أشعة ومستلزمات قسطرة لعلاج مرضى القلب إلى مركز القلب بنغازي ومركز طبرق الطبي.

كما عمل الجهاز على صرف شحنة أدوية عامة ومستلزمات طبية لكل من إدارة الخدمات الصحية توكرة، وإدارة الخدمات الصحية اجدابيا، إضافة إلى صرف شحنة مواد تخدير إلى مركز الجراحات التخصصية بنغازي، وشحنة مطهرات طبية إلى مستشفى الهواري العام بنغازي.

وذكر مكتب الإعلام أنه تم أيضا صرف شحنة أدوية عامة ومستلزمات طبية ومستلزمات أشعة وأسلاك جراحة الى مستشفى جالو العام، فيما تلقى مستشفى المرج التعليمي شحنة مستلزمات طبية وأسلاك جراحة، بينما تم إرسال شحنة أدوية عامة ومستلزمات طبية إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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