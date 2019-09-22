لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة

اعتمدت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي التي يرأسها رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، محاضر ترسية 99 مشروعا لصالح المدينة بقيمة إجمالية قدرها 113 مليون دينار ليبي.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي بحضور أعضائها محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومقرر اللجنة- مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، خصصت مبلغ مالي قدره 25 مليون دينار ليبي داخل الميزانية المعتمدة لتنفيذ أعمال النظافة العامة والكنس ونقل الركام وتخطيط الطرق وتقليم الأشجار داخل بنغازي.

كما أجرت اللجنة مناقلة مالية قدرها 18 مليون دينار ليبي داخل الميزانية المعتمدة؛ لدعم شركة المياة والصرف الصحي لتنفيذ مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي ببنغازي استعدادا لفصل الشتاء.

ووافقت اللجنة على تنفيذ مبنى لديوان الهيئة العامة للإسكان والمرافق ببنغازي بقيمة تقديرية بلغت 4 ملايين دينار ليبي، بالإضافة للموافقة على صيانة مقر دار الكتب الوطنية، وتخصيص نحو 5 ملايين دينار ليبي لصيانة مبنى قسم الداخلي بالمعهد الصحي بمنطقة بلعون في بنغازي لاستخدامه كمقر موقت للمؤسسة الوطنية للنفط.

كما وافقت اللجنة على صيانة المقر المقترح لهيئة السيطرة بقيمة تقديرية بلغت مليوني دينار ليبي.

يشار إلى أن لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب قررت في اجتماعها إضافة الاختصاصات للجنة الإشراف والمتابعة المنبثقة عنها لزيادة فاعلية دورها خاصة فيما يتعلق بمراقبة عمل لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية.

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