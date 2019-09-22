باحثة في الحقوق المدنية: الإعلام في ليبيا أصبح مصنعا للفتنة

انتقدت أحلام بن طابون، الباحثة في الحقوق المدنية، ومدير علاقات وزير الإعلام الليبي سابقا، واقع الإعلام في ليبيا.

وقالت بن طابون في تصريحات إعلامية إن الإعلام في ليبيا أصبح مصنع للفتنة، مبينة أن المشكلة تكمن في عدم وجود قرار رادع في ليبيا وتنسيق يضبط تمويل وسائل الإعلام.

وبينت أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيسمي وزارة إعلام قريبا وليس الآن، لأن البلد الأن في حالة حرب والأمور ليست مستقرة.

وأشارت بن طابون إلى أن خطاب العنف والكراهية، والفتنة تسبب في انشقاق المجتمع الليبي، موضحة أن عددا من الدول تعاني هذه الأزمة أيضا مثل سوريا والعراق.

واقترحت بن طابون أن تقوم الجامعة العربية بدور رقابي يساهم في الحد من هذه الخطابات، داعية الحكومات لتغيير قوانينها التشريعية داخل البلد، حتي تكون جهة رقابية على خطاب العنف والكراهية.

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