مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي تُخلي مكتبها بالمركز الطبي وتعتذر للمواطنين

أخلت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، الأحد، مكتب تسجيل المواليد التابع لها بمركز بنغازي الطبي، بناء على تقرير مدير المركز بضرورة خروجه من المركز.

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي العقيد أسامة الدرسي إن الإدارة استجابت لتعليمات وزير الداخلية بإخلاء المكتب الوحيد للسجل، نافيًا بوجود مكاتب أخرى تابعة للإدارة داخل المركز، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية بنغازي.

وأوضح الدرسي أن المكتب كان قد افتتح عام 2016 من أجل تخفيف مُعاناة المواطن، بحيث تكون كافة الأوراق والخدمات بجانب قسم الولادة في داخل مركز بنغازي الطبي.

وحمّل عقيد أسامة الدرسي المسؤولية الكاملة لمدير مركز بنغازي الطبي، في تفاقم مُعاناة المواطن أو أي إجراءات تزيد من معاناته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصلحة الأحوال المدنية هي مؤسسة لخدمة المواطن، وتسهيل إجراءاته وليس لتعطيله أو تزيد من مشاقته ومعاناته.

وقدّم الدرسي اعتذاره للمواطنين في مدينة بنغازي وضواحيها، لعدم تمكن مصلحة الأحوال المدنية من تقديم خدماته للمواطنين، بسبب قرار الإخلاء الصادر من جهاز مكافحة الظواهر السلبية بناء على تقرير مدير مركز بنغازي الطبي.

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