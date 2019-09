دبلوماسي: الأزمة الليبية تتصدر كلمة “السيسي” في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل تضمن عددا من القضايا ومن أبرزها الأزمة الليبية التي توليها مصر اهتماما بالغا، وكذلك القضية الفلسطينية والتأكيد على حل الدولتين كحل شامل وعادل”.

وأضاف حسن، في تصريحات صحفية له، أن “مكافحة الإرهاب أيضا لها حضور بارز خلال الكلمة لأنها قضية تؤرق مصر والعالم في الوقت الراهن”.

وأوضح حسن، أن الشأن الأفريقي سيشغل أولوية أيضا خلال كلمة الرئيس بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، وسيعرض الرؤية الأفريقية لاحتياجاتها فيما يخص التنمية المستدامة والتنمية البشرية والصحة والتعليم ونقل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، وتغير المناخ الذي تعاني منه أفريقيا ويؤدي للتصحر.

