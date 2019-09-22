سلامة يلتقي موغريني قبل يومين من اجتماعات جمعية الأمم المتحدة

أخبار ليبيا24

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة اليوم الأحد مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وذلك قبل يومين من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

وقالت المتحدث الرسمي باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيجانيتش، إن سلامة وموغريني ناقشا آخر التطورات على الساحة الليبية.

وأضافت المتحدث، في تغريدة على تويتر، أن من المتوقع أن يقوم سلامة أيضًا باستخلاص معلومات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول ليبيا خلال اجتماعهم غير الرسمي يوم غد الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتنطلق يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 بمشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء 193 دولة عضو بالمنظمة الدولية.

وتتميز اجتماعات هذه الدورة بكثرة ملفاتها الشائكة التي سيتم التباحث بشأنها على مدار الأسبوع المقبل.

وستناقش الاجتماعات عدة ملفات وقضايا مركزية من بينها ملف ليبيا.

ومن المتوقع أن يشارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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