بعد 3 سنوات من اغتياله.. الكشف عن قتلة عضو بلدي صرمان

أعلن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية القبض على ثلاثة متهمين باغتيال عضو المجلس البلدي صرمان خالد البشير.

وبث المكتب الإعلامي لجهاز المباحث الجنائية تسجيلات مصورة للمتهمين الثلاثة يعترفون فيها بتفاصيل عملية الاغيال والهروب من عناصر الأمن مؤكدا أن هذه التسجيلات ليست جديدة حيث أن إثنين من المتهمين يتواجدون في طرابلس منذ أكثر من عام بناء على طلب من النائب العام أما المتهم الثالث فيتواجد بسجن القضائية بصرمان.

وأوضح جهاز المباحث أن المتهمين قاموا باغتيال عضو المجلس البلدي بعد أن أصبح يشكل خطرا على وجود العصابات في المدينة.

وأشار الجهاز إلى أن المتهمين يقطنون في مدينة صرمان وتتراوح أعمارهم بين 25 و28 سنة وبينهم شقيقان.

وفي مارس 2016 قام مسلحون باغتيال البشير، بإطلاق وابل من الرصاص عليه أمام منزله بطريق المصيف قرب مسجد خالد بن الوليد بمدينة صرمان.

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