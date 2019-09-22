إمداد طبي المؤقتة يصرف مواد صحية لهذه المراكز الطبية

قال مدير مكتب الاعلام بجهاز الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة، هاني العريبي، لبوابة افريقيا الاخبارية، إن الجهاز صرف اليوم شحنة كبيرة من الادوية العامة و التخصصية و مستلزمات طبية و مستلزمات أشعة الى مركز بنغازي الطبي و صرف شحنة ادوية عامة و مستلزمات طبية و مستلزمات اشعة و مستلزمات قسطرة لعلاج مرضى القلب الى مركز القلب بنغازي و مركز طبرق الطبي و صرف شحنة ادوية عامة و مستلزمات طبية كل من ادارة الخدمات الصحية توكرة و ادارة الخدمات الصحية اجدابيا و صرف شحنة مواد تخذير الى مركز الجراحات التخصصية بنغازي و صرف شحنة مطهرات طبية الى مستشفى الهواري العام بنغازي.

و صرف شحنة ادوية عامة و مستلزمات طبية و مستلزمات اشعة و اسلاك جراحة الى مستشفى جالو العام و صرف شحنة مستلزمات طبية و اسلاك جراحة الى مستشفى المرج التعليمي وصرف شحنة ادوية عامة و مستلزمات طبية الى مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة.

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