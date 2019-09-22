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إمداد طبي المؤقتة يصرف مواد صحية لهذه المراكز الطبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال  مدير مكتب الاعلام بجهاز الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة، هاني العريبي، لبوابة افريقيا الاخبارية،  إن الجهاز  صرف اليوم  شحنة كبيرة من الادوية العامة و التخصصية و مستلزمات طبية و مستلزمات أشعة الى مركز بنغازي الطبي و صرف شحنة ادوية عامة و مستلزمات طبية و مستلزمات اشعة و مستلزمات قسطرة لعلاج مرضى القلب الى مركز القلب بنغازي و مركز طبرق الطبي و صرف شحنة ادوية عامة و مستلزمات طبية كل من ادارة الخدمات الصحية توكرة و ادارة الخدمات الصحية اجدابيا و صرف شحنة مواد تخذير الى مركز الجراحات التخصصية بنغازي و صرف شحنة مطهرات طبية الى مستشفى الهواري العام بنغازي.

 و صرف شحنة ادوية عامة و مستلزمات طبية و مستلزمات اشعة و اسلاك جراحة الى مستشفى جالو العام و صرف شحنة مستلزمات طبية و اسلاك جراحة الى مستشفى المرج التعليمي وصرف شحنة ادوية عامة و مستلزمات طبية الى مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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