القاضي يعلن تنازله عن كافة القضايا المرفوعة ضد قرار تشكيل مجلس إدارة الخطوط الأفريقية

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس مجلس الإدارة السابق بشركة الخطوط الأفريقية الكابتن أبو بكر القاضي، تنازله عن كافة القضايا المرفوعة من قبله ضد قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ومجلس خطوط شركة الخطوط الليبية الأفريقية.

ودعا القاضي في بيان مسجل يوم الأحد جميع العاملين في شركة الخطوط الأفريقية بالداخل والخارج إلى الالتفاف حول مجلس إدارة الشركة برئاسة الكابتن طيار مصطفى معتوق.

كما دعاهم إلى وضع حد لكل من وصفهم بـ “الواهمين” و “المتربصين” مريدي البطولات الهزيلة ومن يريد أن يجر الشركة إلى مزيد من الخسائر والانقسام، على حد تعبيره.

وقال القاضي “إنني كموظف بهذه المؤسسة أضع نفسي اعتبارًا من هذا البيان تحت تصرف مجلس إدارتها الموحد لتنسيبي في أي موقع عمل حتى أساهم مع زملائي في الرقي بالشركة”.

وأصدرت الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الأفريقية في فبراير الماضي القرار رقم “2” لسنة 2019 بشأن إعادة تعيين مجلس إدارة الشركة، وذلك تحت إطار مصلحة العمل بالشركة.

وشكل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية من كل من مصطفى محمد معتوق رئيسًا ومفتاح الرقيبي نائبًا وعضوية، علي الهلالي وأحمد التركي وخليفة النواع وجمال الحجاج ورجب السنوسي.

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