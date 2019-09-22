بينها زيارة واشنطن وموسكو .. المجمع يكشف عن فحوى إجتماع صالح والنايض

ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يجري زيارة عمل هذه الأيام إلى جمهورية مصر العربية اليوم الأحد برئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة د.عارف النايض بمقر إقامته في القاهرة.

وناقش اللقاء بحسب بيان صحافي صادر عن المكتب الاعلامي بالمجمع مستجدات الوضع على الساحة الليبية خاصة والإقليمية والدولية عامة وإنعكاساتها على الحالة الليبية لا سيما فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب .

ومن جهته أطلع النايض رئيس مجلس النواب على نتائج زياراته الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، وجمهورية روسيا الإتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية وأخيراً جمهورية مصر العربية . وكان النايض قد أكد خلال الفترة الماضية صحة نبأ زيارته إلى الولايات المتحدة رافضاً الكشف عن الشخصيات التي إلتقاها أو إجتمع بها ، لكن المتحدث باسم لواء الصمود احميدة الجرو اتهمه بالتآمر عليهم وعلى صلاح بادي ، مؤكداً بأن الأول أجرى إجتماعات مع فريق الأمن القومي بواشنطن برئاسة جون بولتون .

وأضاف البيان :” وقد تطرق أ.د عارف النايض في متن حديثه إلى نتائج وفحوى إجتماعاته مع مسؤولين سياسيين وأمنيين ودبلوماسيين كبار في هذه الدول ، لاسيما إجتماعاته المكثفة في كل من الولايات المتحدة وروسيا ، بما في ذلك أن مجلس النواب الليبي المنتخب سنة 2014 والمنعقد حالياً في طبرق بمن فيه من أعضاء هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة وليس المجموعة الموازية المنقطعة التي إنتحلت هذه الصفة بخلاف القانون في طرابلس ، وبأن قيادة القوات المسلحة المنبثقة عن هذا المجلس كياناً وأعضاء هي الجهة العسكرية الشرعية الوحيدة المناط بها حفط الأمن والنظام والدستور وإحتكار السلاح في البلاد جنباً إلى جنب مع الحكومة الليبية المؤقتة “.

وعلى الصعيد المحلي ، تناول الجانبان مسألة ضرورة ترتيب خارطة طريق وطنية مشتركة للفترة القادمة تتمتع باجماع وطني أولاً واقليمي ودولي ثانياً .

كما تطرق النقاش إلى العمل المتواصل الذي تقوم به القوات المسلحة ضد الإرهاب والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات التهريب والجريمة المنظمة المدعومة خارجياً من قبل بعض الدول وداخلياً من قبل بعض المؤسسات الإقتصادية المعروفة ، إضافة لهيمنة تلك الجماعات أصلاً على قرار ومقدرات هذه المؤسسات بحسب نص ذات البيان.

الجانبان تطرقا أيضاً إلى الجانب الإجتماعي حيث أكد المستشار صالح على أهمية إستمرار التواصل والتنسيق المجتمعي على كل الأصعدة في ظل الأوضاع الراهنة والدقيقة من عمر الوطن ، ومن جانبه عرض النايض نتائج اعمال مجمع ليبيا برئاسته خلال الفترة الماضية في التواصل مع قيادات النسيج الاجتماعي والمجتمع المدني .

وفي ختام اللقاء ، إتفق الجانبان على إستمرار التنسيق والتواصل بما يخدم المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة ، والمرحلة القادمة المفصلية من تاريخ الوطن مؤكدين على أهمية تماسك مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة منتخبة وتتمتع بالشرعية التي تحاول العبث بها الأجسام التي وصفوها بـالموازية ، أيضاً وفق نص ذات البيان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية