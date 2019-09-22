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تركيب مولد كهربائي للمركز الصحي شهداء الانتصار في أبوسليم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية أبوسليم، تركيب مولد كهربائي للمركز الصحي شهداء الانتصار، لأجل استمرار المركز في تقديم الخدمات للمواطنين، ولا يتأثر بانقطاع الكهرباء المتكرر.

وأوضحت البلدية أن عملية تركيب المولد تمت بالتنسيق مع مكتب الخدمات الصحية بالبلدية، وأن المساعي ما تزال جارية لأجل توفير كمية جديدة من المولدات لتغطية باقي المراكز الصحية بالبلدية.

وأشارت البلدية، أن أعمال تركيب المولد بالمركز الصحي شهداء الانتصار، كانت تحت إشارف عملية البلدية، الذي كان حاضرا لحظة تركيبه، رفقة مدير مكتب الخدمات الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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