تركيب مولد كهربائي للمركز الصحي شهداء الانتصار في أبوسليم

أعلنت بلدية أبوسليم، تركيب مولد كهربائي للمركز الصحي شهداء الانتصار، لأجل استمرار المركز في تقديم الخدمات للمواطنين، ولا يتأثر بانقطاع الكهرباء المتكرر.

وأوضحت البلدية أن عملية تركيب المولد تمت بالتنسيق مع مكتب الخدمات الصحية بالبلدية، وأن المساعي ما تزال جارية لأجل توفير كمية جديدة من المولدات لتغطية باقي المراكز الصحية بالبلدية.

وأشارت البلدية، أن أعمال تركيب المولد بالمركز الصحي شهداء الانتصار، كانت تحت إشارف عملية البلدية، الذي كان حاضرا لحظة تركيبه، رفقة مدير مكتب الخدمات الصحية.

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