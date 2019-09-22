«صحة الوفاق» تختتم فعالياتها احتفاءً باليوم العالمي لسلامة المرضى

اختتمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، فعالياتها احتفاءً باليوم العالمي لسلامة المريض بمجموعة من المحاضرات وورش العمل نظمها قسم القطاع الخاص التابع لإدارة الشؤون الطبية بالوزارة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «برامج التوعية نظمت من يوم 17سبتمبر الذي يوافق اليوم العالمي لسلامة المريض إلى يوم 22سبتمبر والذي ختم اليوم الأحد بندوة علمية وورشة عمل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص بقاعة مركز المسرة للتدريب والتطوير الطبي وبحضور مجموعة من الأطباء والأطباء المساعدين ومسؤولين من القطاعين الخاص والعام».

وقال مدير قسم القطاع الخاص بوزارة الصحة، الدكتور أيمن الصيد، إن سلامة المرضى أمرا أساسيا لتقديم خدمات صحية سليمةة عالية الجودة، وتنظيم مثل هذه الندوات والورش العملية للرفع من مستوى الخدمة الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطن.

وحثّ الصيد، المؤسسات الصحية الخاصة على إظهار التزامهم بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونيّة.

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