جدل حول غلق مصلحة الأحوال المدنية لمكتبها بمركز بنغازي الطبي

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احتدم الجدل يوم الأحد بين مركز بنغازي الطبي ومصلحة الأحول المدنية بنغازي حول قيام الأخيرة بغلق مكتبها داخل المركز الطبي، وما دار حوله من تصريحات.

وأعربت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي يوم الأحد عن استيائها الشديد بشأن ما وصفته بـ “اللغظ” الدائر حول إغلاق مكتبها بمركز بنغازي الطبي تلبية لرغبة إدارة المركز.

وقالت المصلحة في بيان إن كل ما صاحب ذلك من تصريحات لأجهزة أمنية منافيا للحقيقة تماما.

وأوضح فرع المصلحة، أن مصلحة الأحوال المدنية افتتحت مكتب السجل المدني بالمركز بعد نقل مستشفى الجمهورية لمركز بنغازي الطبي، حيث كانت إجراءات تسجيل المواليد تجرى في ذلك المستشفى المختص بالولادة قبل تعرضه للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية.

وأكد أن مصلحة الأحوال المدنية هي إحدى المصالح السيادية الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية، وما أقدمت على فتح هذا المكتب في مركز بنغازي الطبي إلا بعد إتباع الإجراءات التنسيقية مع إدارة المركز ووزارة الصحة وأخذت الموافقات القانونية اللازمة لذلك.

وأفاد أن الغرض من افتتاح مكتب السجل المدني بمركز بنغازي الطبي هو تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال استلام كافة النماذج المعدة لتسجيل المواليد بعد اعتمادها من إدارة المركز وغيرها من العيادات المختصة بتوليد النساء.

وقال الفرع، إن الجميع يعلم أن مقرات مصلحة الأحوال المدنية تعرضت شأنها شأن بقية المؤسسات الأمنية للتدمير بسبب الإرهاب وبالتالي شهدت أفرع المصلحة نقصا شديدا في المقرات ما اضطرها لاتخاذ حلول بديلة تسهل على المواطن وترفع عن كاهله العناء.

وأوضح، أنه لكون مصلحة الأحوال المدنية مؤسسة عامة منضبطة تتبع اللوائح والقوانين المنظمة وتسير وفقا للتعليمات؛ فإنها امتثلت لتعليمات وزير الداخلية بالخروج من المركز.

وقال الفرع، إن تسويق وجود هذه المصلحة داخل المركز على أنه ظاهرة سلبية لأجل دعاية رخيصة لجهاز بعينه، هو أمر مسيء للمصلحة وكافة موظفيها ونحن نعترض بشدة على هذا الوصف مهما كانت المبررات.

وأكد، أن موظفي مكتب السجل المدني بمركز بنغازي الطبي هم موظفون ليبيون من أبناء الوطن الشرفاء وتسويق وجودهم داخل المركز لأداء واجبهم الوظيفي على أنه يمس أعراض نسائنا الماجدات أمر لن نتهاون في تمريره وسيكون الفيصل بيننا وبين من سوقه القضاء.

وأضاف، نأمل أن تكون الغرفة التي كان يشغلها المكتب بسعة سريرين من أصل 1200 سرير بالمركز أن تكون فاتحة خير في زيادة القدرة الاستيعابية لنسائنا اللائي يفترشن الأرض في المركز الذي يعاني الإهمال بشهادة السيد رئيس مجلس الوزراء الذي اكتشف تخزين الأسرة في المخازن والادعاء بهتانا وزورا أن المركز يعاني نقصا ما يدعو المواطن لاشتراء كافة احتياجات العمليات والعلاج من الخارج، على حد قوله.

ويبدوا أن هذا البيان جاء على خلفية تصريحات المدير العام لمركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، بالخصوص.

وقالت العريبي ، إن السجل المدني بالمركز الطبي له أهمية كبيرة، إلا إنه منقوص من حيث الإجراءات، موضحة، بحسب المكتب الإعلامي للمركز، أن التسجيل لا يتم في السجل الموجود في المركز الطبي، بل هو مجرد إجراء جزئي فقط حيث يُسلم ولي الأمر ثلاثة نماذج لتعبئتها ومن ثم يكمل باقي الإجراءات بالسجل المدني، على حد قولها.

وأكدت العريبي، أن السجل المدني داخل المركز الطبي كان يأخذ حيزًا كبيرًا، يسع 14 حالة في منتصف قسم الولادة ويقابله حجرة العمليات وحجرة الولادة مباشرة، مما يؤدي إلى الارتياب من وجود رجال في وسط قسم النساء، على حد تعبيرها.

واعتبرت العريبي، أن مكان السجل المدني غير مناسب، ولا يجب أن يكون وسط قسم إيوائي.

وقالت، “نحن في قسم الولادة نحتاج إلى هذه المساحة لتوسيع السعة السريرية لإيواء النساء في القسم حتى لا نضطر إلى القيام بإجراء الخروج للحالات بعد الولادة بساعتين بسبب الضغط الكبير على القسم من حيث عدد الحالات”.

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