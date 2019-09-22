لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي تعلن عن إنشاء 99 مشورعا بالمدينة

اعتمدت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، إنشاء 99 مشروعًا في المدينة، بقيمة 113.685.059 دينار ليبي، بعد موافقة الحكومة إلى ترسية المشاريع بالمدينة.

وأجرت اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد في بنغازي، وحضره محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومقرر اللجنة ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، مناقلة مالية قدرها 25.000.000 دينار ليبي، داخل الميزانية المعتمدة، لأجل تنفيذ أعمال النظافة العامة، وتخطيط الطرق وتقليم الأشجار داخل بنغازي.

كما أجرت لجنة إعادة الاستقرار، مناقلة مالية قدرها 18.000.000 دينار ليبي، داخل الميزانية المعتمدة، لدعم شركة المياة والصرف الصحي، ولتنفيذ مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي ببنغازي استعدادا لفصل الشتاء.

وصادقت اللجنة على محضر اجتماعها التاسع وأصدرت كافة القرارات المنبثقة عنه والتي أهمها الموافقة على إجراء هذه المناقلات، إضافة إلى موافقتها على تنفيذ مبنى لديوان الهيئة العامة للإسكان والمرافق ببنغازي بقيمة تقديرية بلغت 4.724.699 دينار ليبي، وعلى صيانة مقر دار الكتب الوطنية.

واتفقت اللجنة في اجتماعها التاسع، على صيانة مبنى قسم الداخلي بالمعهد الصحي بمنطقة بلعون في بنغازي لاستخدامه كمقر مؤقت للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة تقديرية بلغت 4.889.635 دينار ليبي، وصيانة المقر المقترح لهيئة السيطرة بقيمة تقديرية بلغت 2.000.000 دينار ليبي.

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