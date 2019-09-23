سقوط قتلى بقصف جوي على قوات الوفاق بالهيرة

أخبار ليبيا24

أسفر قصف لمقاتلات سلاح الجو على موقع لقوات الوفاق بمحور الهيرة عن تدمير أربعة آليات وسقوط عشرون قتيلاً، بحسب ما أعلنته شعبة الإعلام الحربي اليوم الإثنين.

وقالت الشعبة إن “القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة تغطي كافة مناطق العمليات”، محذرة من أي تمركز أو تحرك مشبوه سيكون هدفًا مشروعًا لها.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري يوم الأحد إن الجيش حقق إنجازات كبيرة جدًا في معركة تحرير العاصمة طرابلس.

وأشار المسماري، إلى أن القوات البرية للجيش استفادت بشكل كبير جدًا من الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو بشكل متواصل ومكثف على مدار الأيام الماضية ضد قوات الوفاق.

وخلال الأيام الماضية كثف سلاح الجو من غاراته الليلية والنهارية على مقرات ومواقع تابعة لقوات الوفاق في كل من سرت ومصراتة وطرابلس.

وأكد المسماري، أن مسرح العمليات الحالي للقوات المسلحة أصبح يمتد من سرت حتى زوارة ومنها إلى غريان، مشيرًا إلى “أن على الجميع الانتباه إلى ذلك الآن”.

وأعلن الجيش الوطني يوم الأحد تقدمه بـمحور العزيزية جنوبي طرابلس، وذلك خلال عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية مدعومة بغطاء جوي لسلاح الجو الليبي مما تسبب في ارتباك وانهيار خطوط دفاع قوات الوفاق .

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