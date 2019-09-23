جهاز مكافحة الظواهر السلبية يستلم مهمة تأمين مركز بنغازي الطبي

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي، عن تنفيذه عملية إخلاء مكتب السجل المدني بمركز بنغازي الطبي، بطلب من إدارة المركز، بعد استلام الجهاز تنظيم وتأمين مركز بنغازي الطبي.

وأشار الجهاز أن عملية الإخلاء تمت لأجل تسليمه لقسم الولادة، حتى يتسنى لهُ العمل في مناخ ملائم، موضحا أن مكتب السجل المدني، يقع أمام غرفة عمليات الولادة، و هذا الشيء يعدّ ظاهرة سلبية، نظرا لأهمية حفظ أسرار المرضى ومراعاة للأعراف الاجتماعية.

ونوّه جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أنه قام بعملية الإخلاء والتسليم، لا كما يُروّج أن الجهاز أخد المساحة التي كانت مخصصة للمكتب.

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