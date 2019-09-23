أزمة انقطاع الكهرباء في طرابلس تعود من جديد

عادت أزمة انقطاع الكهرباء في العاصمة، بعد فترة شهدت استقرارا نسبيًا في طرابلس، ، وتراجع ساعات طرح الأحمال.

واشتكى عدد من أهالي المناطق في طرابلس، من عودة انقطاع الكهرباء، التي أصبحت أزمة تُعكّر صفوهم، نظرا لعدد انقطاعها المتواصل منذ أيام، مطالبين بحلول جذرية للأزمة.

من جهتها، أشارت الشركة العامة للكهرباء، أن عزوف الشركات المنفذة للمشاريع، بسبب الأوضاع الأمنية، وتعرّض محطات الكهرباء للسرقة والعبث والتخريب والتدمير، عطّلت أعمال الصيانة واستقرار الشبكة الكهرباية.

وأوضح مدير دائرة الإعلام بالشركة محمد التكوري، في تصريح له لصحيفة الأنوار الورقية العدد التاسع عشر والتابعة للشركة العامة للكهرباء، أن ترشيد الاستهلاك يوفر 221 ميجاوات وهي كفاية لتغذية 44 ألف منزل، مؤكدا في حديثه أن دائرة الإعلام بالشركة وثّقت التعديات والتجاوزات المفرطة لأصحاب المحالات في الإنارة.

وأضاف التكوري في حديثه، ان استعمال المصابيح الاقتصادية وإطفاء المصابيح غير الضرورية، يوفر 44 ميجاوات وهي كافية لتغذية 80 ألف منزل.

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