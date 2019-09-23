سلاح الجو يستهدف محاور قوات الوفاق في عين زارة والهيرة

استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني، قوات حكومة الوفاق بمحور عين زارة ومحور الهيرة، وأسفر الاستهداف بتدمير عدد من الآليات المسلحة ومقتل 20 مسلحًا، بحسب ما أعلنته شعبة الإعلام الحربي.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن عددا من القوات الإيطالية تستعد لمغادرة مدينة مصراتة، خلال 48 ساعة القادمة، وفقا لمصادر ذكر أنها من داخل المدينة.

وأوضحت مصادر خاصة أن الجيش الوطني، نفّذ هجوما على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق ، في مشروع الهضبة وخلة الفرجان وكوبري الفروسية، أدّى إلى مقتل 3 مسلحين في صفوف معسكر الوفاق.

وأشارت المصادر في سياق حديثها، إلى مقتل أحد قادة المجموعات المسلحة، خلال الاشتباكات، التي شهدتها محاور القتال يوم أمس الأحد صباحًا.

وذكرت المصادر أن سلاح الجو، دخل بشكل جديد على خط معركة طرابلس، بعد تطوير قدراته الجوية، وأن دوره الجديد في المعركة يُمثّل ضربة كبيرة لمعسكر الوفاق.

ووصل عدد قتلى قوات حكومة الوفاق إلى 90 قتيلا و150 جريحا، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في الجيش الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية