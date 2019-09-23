الدرسي يحمل مسؤولية معاناة المواطن لبنغازي الطبي والعريبي ترد

حمل مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، عقيد – أسامة الدرسي – المسؤولية الكاملة للمعاناة والمشقة التي سيتلقاها المواطن في مدينة بنغازي وضواحيها بعد تنفيذ قرار إخلاء مكتب تسجيل المواليد بمركز بنغازي الطبي الى مدير المركز.

أضاف – الدرسي – في تصريح نشر عبر الحساب الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية على شبكة “الفيسبوك”، ان الإدارة استجابت لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة بإخلاء مكتب تسجيل المواليد بناءً عن تقرير مدير مركز بنغازي الطبي بضرورة الإخلاء، نافياً وجود أي مكاتب أخرى تابعة للإدارة داخل المركز.

كما أوضح – الدرسي – أمس الأحد ان مكتب تسجيل المواليد افتتح سنة 2016، لغرض تخفيف معاناة المواطن بحيث تكون كافة الأوراق والخدمات بجانب قسم الولادة بمركز بنغازي الطبي، مؤكداً ان مصلحة الأحوال المدنية هي مؤسسة لخدمة المواطن وتسهيل إجراءاته وليس لتعطيله أو لزيادة من معاناته.

واختتم مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، عقيد – أسامة الدرسي – تصريحه بتقديم الأسف والاعتذار لكافة المواطنين في مدينة بنغازي وضواحيها بعدم استطاعة مكتب تسجيل المواليد تقديم خدماته لهم بعد تنفيذ قرار الإخلاء.

من جانبه جاء الرد سريعاً على تصريح – الدرسي – من قبل مدير مركز بنغازي الطبي، دكتور – فتحية العريبي – التي قالت ان مكتب تسجيل المواليد داخل المركز الطبي كان يأخذ حيزا كبيرا داخل ممر كامل في منتصف قسم النساء والولادة يسع 14 حالة مرضية ويقابل حجرة العمليات وحجرة الولادة مباشرة مما يؤدي الى الارتياب من وجود رجال وسط القسم، وان مكانهم غير مناسب ولا يصح أن يكون موجودا داخل قسم إيوائي.

وأوضحت – العريبي – مساء الأحد عبر مكتب الإعلام الخاص بمركز بنغازي الطبي، ان وجود مكتب تسجيل المواليد بمقر مركز بنغازي الطبي ذات أهمية كبيرة، إلا أن العمل فيه منقوص فالإجراءات التي يقوم بها هي تسليم الآباء ثلاثة نماذج لتعبئتها ومن ثم يكمل الآباء باقي الإجراءات بالسجل المدني خارج المركز، أي بمعنى آخر إن التسجيل لا يتم بالمكتب الموجود بمركز بنغازي الطبي بل هو مجرد جزء إجرائي فقط.

كما بينت مدير مركز بنغازي الطبي، دكتور – فتحية العريبي – أن قسم النساء والولادة يحتاج الى هذه المساحة لتوسيع السعة السريرية لإيواء النساء في القسم حتى لا نضطر أن نقوم بإجراء الخروج للحالات بعد الولادة بساعتين بسبب الضغط الكبير على القسم من حيث عدد الحالات، مؤكده ان ما قاموا به كان صحيحا ووضع كل شيء في مكانه المناسب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا