بلدية سرت تعلن آليه لإعادة تنظيم عمل المخابز

أعلنت بلدية سرت الاتفاق على وضع آليه لإعادة تنظيم عمل المخابز بسرت لتوفير رغيف الخبز بجودة ممتازة ووزن صحيح.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان البلدية سرت برئاسة مختار المعداني، إذ جرى الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة للمخابز برئاسة عضو المجلس البلدي سرت ابراهيم مليطان.

حضر الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد فتحي اشكرني، ومراقب الاقتصاد سرت عبد الجليل عيادة، ومدير مكتب الرخص التجارية بسرت الجروشى العمارى ومدير مكتب حماية المستهلك بالبلدية صالح اجبارة.

وأوضح مدير مكتب الاعلام بالبلدية محمد الأميل أن هذا الاجتماع جاء عقب نتائج الاجتماع الموسع أمس الأحد بحضور عدد من أصحاب المخابز ونقابة المخابز بسرت.

وأعلن 30 مخبزا الإضراب وإغلاق أبوابها، ورفض أصحابها بيع الخبز للمواطنين احتجاجاً على اتفاق مراقب الاقتصاد بالبلدية ونقابة المخابز بيع 5 أرغفة خبز بسعر دينار.

وكانت بلدية سرت حذرت، أصحاب المخابز من عدم الالتزام بتسعيرة رغيف الخبز «5 أرغفة 120 جراما بثمن دينار» اعتبارا من الإثنين، مشددة على «اتخاد الإجراءات القانونية التي تصل إلى سحب الترخيص، في حالة المخالفة».

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