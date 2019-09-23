سلامة وموغيريني يبحثان في نيويورك آخر التطورات على الساحة الليبية

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمس في نيويورك مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني آخر التطورات على الساحة الليبية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين المزمع عقدها غدا في نيويورك والتي ستناقش عدة ملفات من بينها الملف الليبي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن من المتوقع أن يقوم سلامة أيضا باستخلاص معلومات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول ليبيا خلال اجتماعهم غير الرسمي اليوم على هامش اجتماعات الجمعية في نيويورك.

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