لودريان يعلن عن إجتماع خاص بشأن ليبيا الخميس القادم في الأمم المتحدة

ليبيا – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الأحد أنه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعاً مخصصاً لليبيا في الأمم المتحدة الخميس القادم بهدف الدفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من النزاع الدموي.

لودريان قال في مؤتمر صحافي وفقاً لصحيفة “البيان” عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الهدف هو الانخراط في عملية سياسية فلن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.

وتابع لودريان :”يجب إنهاء هذه الدوامة وآمل في أن يكون هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو عملية تؤدي إلى عقد مؤتمر دولي”.

وسيضم الاجتماع الذي يرأسه لودريان ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا بالإضافة إلى منظمات إقليمية كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

كما شدد وزير الخارجية الفرنسي على أنهم متفقون بالكامل مع إيطاليا لأنه سيترأس هذا الاجتماع مع زميله الإيطالي.

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