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القاضي ينهي أزمة انقسام شركة الخطوط الأفريقية

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية السابق الكابتن أبوبكر محمد أبوبكر القاضي التنازل الكامل وغير المشروط عن جميع القضايا التي رفعها والتي كانت بناء على طلبه ضد قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ومجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية.

القاضي طالب في بيان مصور له جميع موظفي الشركة بالداخل والخارج بمجميع مكوناتها ومحطاتها ومناطقها الداخلية والخارجية بالكامل في طرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي وغيرها من المدن بالالتفاف حول مجلس إدارة الشركة برئاسة الكابتن طيار مصطفى محمد معتوق ووضع حد لكل واهم ومتربص يريد جر الشركة إلى الانقسام والفتنة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة السابق أنه يضع نفسه اعتباراً من هذا البيان تحت تصرف مجلس إدارة الشركة الموحدة في أي موقع عمل من مواقعها ليساهم مع باقي زملائه في الرقي بالشركة.

وأكد البيان على أن هذا القرار يأتي بعد أن توحدت الجهود لإنهاء انقسام الشركة وحرصاً على جمع الكلمة وتوحيد الجهود لأجل أن تبقى الشركة موحدة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بالله لو في حد يسمع ويفهم في كلامي :-
    موضوع القبلية والتحيز القبلي في الشركات العامة الطيران / الفترة الماضية سمعنا بان الطاءرة ابرباص الافريقية غادرت رحلة من الاراضي الليبية وفيها سبعة او عشرة ركاب فقط من نفس القبيلة وبعض النساء والأطفال – …!!! ومعظمها لتركيا ومالطا ومصر ….؟؟!!!!!
    والمواطنين والمدن والقرى الاخرى محرومين من استخدام هذه المؤسسة العامة بِنَا تملك من إمكانيات …!!!! بالله انظروا في هذا الموضوع … وشكرا

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