20 قتيلاً من قوات الوفاق بمحور الهيرة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش سقوط 20 قتيلاً من العناصر التابعة لحكومة الوفاق بمحور الهيرة جنوب العاصمة طرابلس

وأكدت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت موقعاً لقوات الوفاق بمحور الهيرة ما أسفر عن سقوط 20 قتيلا في صفوف قوات الوفاق وتدمير 4 آليات.

من جانبه أكد المتحدث باسم قيادة الجيش أحمد المسماري، أن الوحدات التابعة للقوات المسلحة تقدمت في عدة مواقع جديدة في أكثر من محور، في ظل انهيار في صفوف قوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، من مدينة بنغازي، أن الجيش وسع نطاق عملياته ليصبح مسرح العمليات الحالي للجيش يمتد من مدينة سرت شرقا، وحتى مدينة زوارة غربا، ومنها إلى غريان.

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