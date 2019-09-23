وقفة احتجاجية للمعلمين في سبها للمطالبة بزيادة المرتبات

نظم معلمون في مدينة سبها وقفة احتجاجية أمس الأحد، جددوا خلالها تأييدهم مطلب النقابة العامة للمعلمين بصرف زيادة المرتبات لهم، المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2018.

وأكدت نقابة المعلمين في الجنوب، في بيان، دعمها البيان الصادر عن النقابة العامة، ويحمل رقم 25 لسنة 2019، والذي طالب بزيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم أسوة بالقطاعات والجهات الأخرى في الدولة.

ودعا المشاركون في الوقفة إلى حل المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم في المنطقة الجنوبية من تهالك بالمدارس، والتأخر في صيانتها، وازدحام الفصول، إلى جانب تأخر الكتاب المدرسي، وتأخر صرف علاوة الحصة منذ عامين، أسوة بالمناطق الأخرى.

كما طالبوا بصرف مرتبات المعلمين المتعاقد معهم في السنوات السابقة، وهي العقود الموسمية مند 2014 إلى 2019.

وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت النقابة العامة للمعلمين إيقاف الدراسة للعام الدراسي المقبل، والدخول في اعتصام شامل بالمؤسسات التعليمية كافة؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية.

وقالت الناطقة الرسمية باسم النقابة، نجاح العسبلي، في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» إن معلمي البلديات اتخذوا قرار الاعتصام، بعد اجتماع موسع، ولن يعودوا إلى أعمالهم إلا بعد صرف الزيادة، كاشفة عن تعرض النقابة العامة، والنقابات بالبلديات «إلى ضغوط لإنهاء الاعتصام».

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وتابعت: «أسلوب التهديد والوعيد الذي يمارس على المعلمين من قبل المسؤولين لن يثنيهم عن تحركهم للمطالبة بحقوقهم، والذي بدأته النقابة كجسم يدافع عن حق المعلم في حياة كريمة».

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