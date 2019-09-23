بيان ثلاثي يؤكد أهمية الحل السياسي في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق على أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة اﻷمن القومي العربي.

وجاءت هذه التصريحات خلال قمة ثلاثية عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

كما استعرض القادة آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والذي دشنته القمة الثلاثية في 24 مارس/ 2019، ونتائج الاجتماعات التي عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الثلاث، للبناء على ما يتوافر لديها من إمكانات للتعاون والتنسيق، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.

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