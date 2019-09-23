الكهرباء تنتهي من صيانة خط «الشرق- القره بوللي» في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من صيانة خط الشرق القره بوللي رقم 1 جهد 220 كيلو فولت، وشحنه وربطه على الشبكة، بعد الأضرار التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الشركة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين، أن أعمال الصيانة التي انتهت أمس الأحد شملت الجدائل الموجودة وتغيير موصل بطول خمسين مترا تقريبا على الوجه الوسطي S مع وضع وصلتين وسطيتين، ووصلة إصلاح على نفس الوجه.

ولحقت أضرار كبيرة بخطي شرق طرابلس والقره بولي 1 و 2 جهد 220 كيلو فولت، وقد تمكن فنيو ومهندسو دائرة خطوط طرابلس من إنهاء عملية الصيانة للخط رقم 2 وإعادة تشغيله يوم الخميس الماضي.

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