فرنسا تعلن عن اجتماع مشترك مع إيطاليا حول ليبيا نهاية الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عن اجتماع مشترك سترأسه مع نظيرتها الإيطالية، حول ليبيا، تمهيدا للمؤتمر الدولي المرتقب في ألمانيا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الاجتماع يهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها، خلال مؤتمر عقده مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر الأمم المتحدة. بحسب ما نقلته وكالة فرانس بس.

وأفاد لودريان خلال المؤتمر الصحفي، بأن الاجتماع سيُعقد يوم الخميس القادم، مؤكدا في حديثه حول الأوضاع في ليبيا أن: “الهدف هو الانخراط في عمليّة سياسيّة. لن يكون هناك حلّ عسكري في ليبيا”، مضيفا ” يجب أن تتجه ليبيا للحلول السياسية، حتى لا تصل إلى مراحل أكثر خطورة.

واعتب لودريان ما يحدث في ليبيا أنه دوامة ويجب إنهائها، معربا عن أمله في أن يكون الاجتماع المرتقب، خطوة أولى لتسوية الملف الليبي.

وأكد لودريان أن بلاده متفقة تمامًا مع إيطاليا فيما يخص الملف الليبي، وأنه سيترأس الاجتماع مع زميله وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وأن الاجتماع ستشارك فيه الدول الإقليمية.

