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منظمة الأغذية بالأمم المتحدة: ليبيا ضمن الدول المحتاجة لمساعدات غذائية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكدت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة فاو، أن ليبيا ضمن واحد وأربعين بلدا، لا تزال بحاجة لمساعدات غذائية خارجية.
وبين تقرير للمنظمة بموقعها الرسمي، أن حاجة ليبيا للمساعدة راجعة إلى استمرار النزاع، وضغوط التدفق الكبير للاجئين من البلدان المجاورة.
وأوضحت الفاو أن النزاعات تعد السبب الرئيس لارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، وأن الدول التي تحتاج مساعدات غذائية خارجية، هي غالبا ما تعاني اضطرابات مدنية أو نزاعات كاملة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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