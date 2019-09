استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش، قوات حكومة الوفاق بمحور عين زارة ومحور الهيرة، وأسفر الاستهداف عن تدمير عدد من الآليات المسلحة ومقتل 20 مسلحًا، بحسب ما أعلنته شعبة الإعلام الحربي.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بأن عددا من القوات الإيطالية تستعد لمغادرة مدينة مصراتة، خلال 48 ساعة القادمة، وفقا لمصادر ذكر أنها من داخل المدينة.

