خاص المتوسط/ حنان منير

أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، مصطفى المجعي، أن اشتباكات السبت أدت إلى سقوط 11 قتيل و 20 جريح.

وقال المجعي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن محاور القتال بالعاصمة طرابلس تشهد حالة هدوء باستثناء محور العزيزية الذي يشهد مناوشات متقطعة بالمدفعية بين القوات التابعة لحكومة الوفاق وقوات الجيش.

وبين المجعي أن “اشتباكات عنيفة اندلعت السبت في محور اليرموك والخلة جاءت بعد أن حاولت قوات ” الجيش” التقدم صوب معسكر اليرموك إلا أن قوات الوفاق تصدت لها وسيطرت أيضا على معسكر الصواريخ الذي كان يتبع قوات “الجيش” في منطقة الخلة” على حد تعبيره.

The post “المجعي” لـ”المتوسط”: 11 قتيل و20 جريح جراء اشتباكات السبت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية