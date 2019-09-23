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“المجعي” لـ”المتوسط”: 11 قتيل و20 جريح جراء اشتباكات السبت

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط/ حنان منير
أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، مصطفى المجعي، أن اشتباكات السبت أدت إلى سقوط 11 قتيل و 20 جريح.
وقال المجعي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن محاور القتال بالعاصمة طرابلس تشهد حالة هدوء باستثناء محور العزيزية الذي يشهد مناوشات متقطعة بالمدفعية بين القوات التابعة لحكومة الوفاق وقوات الجيش.
وبين المجعي أن “اشتباكات عنيفة اندلعت السبت في محور اليرموك والخلة جاءت بعد أن حاولت قوات ” الجيش” التقدم صوب معسكر اليرموك إلا أن قوات الوفاق تصدت لها وسيطرت أيضا على معسكر الصواريخ الذي كان يتبع قوات “الجيش” في منطقة الخلة” على حد تعبيره.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • يا حمار انت ساقط فى الحساب اذا كانت مستشفى مصراطة وحدها وصلها فى يوم واحد اكثر من 30 جثة غير المناطق الاخرى اما عن اليرموك فالجيش لا يريد السيطرة عليه ولكن يستخدمه كمصيدة لاصطياد اكبر عدد من الجرذان خارج المناطق السكنية وبعد نفاذ المليشيات وسط العاصمة يدخل الجيش دون اى مقاومة مع الحفاظ على معالم المدينة ولو كان هدف الجيش الدخول السريع على طريقة تحرير الموصل والرقة وحلب لدخلها فى ايام قليلة ولكنه يتبع خطة درنة دخول مع تامين المنشآت وليس مهما الوقت العبرة بالنهاية والخمد لله نرى كل يوم تساقط رؤوس ارهابية كبيرة وهذا هو الاهم حاليا

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