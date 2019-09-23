“أفريقيا الوسطى” تؤكد حماية الاستثمارات الليبية

أكد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان “ارشانج تواديرا” حرص بلاده على دعم وحماية الاستثمارات الليبية في بلاده.

وأكد تواديرا على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية والوحيدة مشددا على حرص بلاده على توطيد العلاقات بين البلدين وزيادة حجم التعاون بما يضمن مصلحة الشعبين.

وسلم الرئيس رسالة خطية للمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي للاتحاد الأفريقي الذي ترأس وفدا رفيع المستوى في زيارة لجمهورية أفريقيا الوسطى.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كان قد استقبل في مطار الأبرق أغسطس الماضي، رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى في زيارة للتأكيد على العلاقات المتميزة مع أفريقيا الوسطى، وتعزيز التعاون في جميع المجالات خاصة مع وزارة الخارجية وبين المجلسين في ليبيا وإفريقيا الوسطى.

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