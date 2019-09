اليوم.. تطورات الأزمة الليبية على طاولة السيسي وترامب في نيويورك

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش الرئيسان سبل الحلول المتاحة للأزمة الليبية وآخر التطورات على الساحة الليبية وفي طرابلس.

ويلتقى ايضا الرئيس المصري السيسي، كلا من رؤساء وزراء إيطاليا وبلجيكا والنرويج، وبعدها مقابلة ثنائية مع المستشارة الألمانية.

ويتصدر الملف الليبي مباحثات الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الإيطالي والمستشارة الألمانية ميركيل.

