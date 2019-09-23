كتيبة 301 تعلن مقتل 14 شخصا

قتل 14 شخصا من منتسبي الكتيبة 301 مشاة التي يقودها عبد السلام زوبي بعد مواجهات عنيفة مع الوحدات العسكرية والقوة المساندة لها في محيط منطقة اسبيعة.

ونعت الكتيبة عبر صفحتها في فيسبوك مقتل الأشخاص بعد يوم دام من المعارك مقدمة التعازي والمواساة إلى أسرهم الذين خسروا أبناءهم وهم يقاتلون في صفوف الكتيبة التي كانت تقوم سابقا بمهام تأمين منطقة الكريمية والسواني .

وجاء نعي الكتيبة بعد معارك عنيفة اتسعت رقعتها إلى محيط منطقة العزيزية واستعمل فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مع تحليق مكثف لطائرات سلاح الجو.

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