الإعلام الحربي: اشتباكات محور الهيرة أوقعت 20 قتيلاً من قوات الوفاق

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش سقوط 20 قتيلاً من العناصر التابعة لحكومة الوفاق بمحور الهيرة جنوب العاصمة طرابلس

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت موقعاً لقوات الوفاق بمحور الهيرة ما أسفر عن سقوط 20 قتيلا في صفوف قوات الوفاق وتدمير 4 آليات.

في المقابل قال الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، مصطفى المجعي إن اشتباكات عنيفة اندلعت السبت، خلفت 11 قتيل و 20 جريح

