بلجيكا تؤكد دعمها لخطة “سلامة” لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن بلجيكا جددت دعمها لخطة عمل المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، من أجل السلام في ليبيا، والتي تتألف من ثلاث خطوات.

البعثة أوضحت في تغريدة عبر موقعها الرسمي بتويتر، اليوم الإثنين، أن تجديد دعم بلجيكا لخطة عمل المبعوث الأممي لدى ليبيا، جاءت خلال اجتماع سلامة مع المدير العام للشؤون متعددة الأطراف والعولمة في وزارة الخارجية البلجيكية، “إكسيل كينيس”.

وكان سلامة اقترح خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، إجراءً فوريا من ثلاث نقاط للخروج من النزاع، أولا، إعلان هدنة لعيد الأضحى، التي ينبغي أن تكون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين تشمل تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين أو المختطفين تعسفا وتبادل رفات الموتى.

وتضمنت الاقتراحات، أنه بعد الهدنة، يعقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية من أجل ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي؛ وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية، وثالثًا، ينبغي أن يتبع الاجتماعَ الدولي اجتماعٌ ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما.

يشار إلى أن سلامة كان أجرى عدة مباحثات خلال الأيام القليلة الماضية بهدف التباحث حول عقد مؤتمر دولي حول ليبيا، حيث التقى سفير الجمهورية التشيكية الجديد لدى ليبيا، جان فيتال، كما التقى سفير هولندا، لارس تومرز، ونائبته غابرييلا ميتز.

كما التقى أيضا سفيرة كندا لدى ليبيا، هيلاري تشايلدز، وبحثا التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، وناقشا، بحسب تغريدة نشرتها البعثة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “أوج”، الأوضاع الدولية المستجدة والتخطيط للمؤتمر الدولي المقبل حول ليبيا.

والتقى سلامة، أيضا، القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا، نيكولاس هوبتون، وقالت البعثة في بيان مقتضب، إنه تطرق أيضا إلى بحث الوضع الراهن في ليبيا، والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده حول ليبيا.

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