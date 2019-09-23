امغيب: الجيش يستخدم إستراتيجية جديدة ستقرب ساعة خلاص العاصمة من الميليشيات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب على أن الإستراتيجية التي اتبعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمليشيات المسلحة التي تخوضها منذ 6 أشهر متواصلة من أجل تحرير العاصمة طرابلس وضعت بحرفية وعبقرية.

امغيب أشار في تدوينة له علبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن إستراتيجية الجيش أدهشت العدو وأفقدته التوازن والقدرة على التفكير أو حتى إعادة تنظيم صفوفهم والمحافظة على قياداته ومواقعه الدفاعية التي تحصن بها والتي لم يتقدم عنها من بداية العمليات العسكرية ولم يحقق طيلة هذه المدة الطويلة أي إنجاز يذكر.

ونوّه إلى أن الجيش منذ بداية الإسبوع بالتحديد يستخدم إستراتيجية جديدة سوف تقرب ساعة خلاص العاصمة طرابلس والوطن من الإرهاب الدولي والمليشيات الإجرامية.

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