بلدية بنغازي: إزالة العوائق المشوهة جمال المدينة

شددت بلدية بنغازي على إزالة جميع العوائق المشوهة جمال المدينة، بتنفيذ قرارات لجنة الإزالة للمخالفات التي جرى حصرها في أوقات سابقة.

وعقد رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، فرج قعيم اجتماعا مع رئيس لجنة الإزالة ببلدية بنغازي عمران المقصبي، ومندوب مكتب التخطيط العمراني بلجنة الإزالة، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، والمقدم أكرم المسماري، ومعاونه المقدم محمد الشحومي، لمناقشة العوائق التي تشوه المظهر العام لمدينة بنغازي، وفق حساب البلدية بموقع «فيسبوك».

ركز الاجتماع على تنفيذ قرارات لجنة الإزالة للمخالفات التي تم حصرها في السابق، إضافة إلى إلزام شركات الدعاية والإعلان بتسوية أوضاعها القانونية؛ فيما يخص اللافتات الإعلانية مع لجنة الدعاية والإعلان بالبلدية، على أن تلتزم إزالة اللوحات المخالفة على نفقة المخالفين.

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