قمة “مصر الأردن العراق” تؤكد أهمية الحل السياسي الشامل لأزمة ليبيا

ليبيا – عقدت في نيويورك خلال اليومين الماضيين قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين و الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

القادة أكدوا وفقاً للصفحة الرسمية التابعة للمتحدث الرئسمي باسم الرئيس المصري على ضرورة القضاء الكامل على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت ومواجهة كل من يدعمها سياسياً أو مالياً أو إعلامياً.

وشدد المجتمعون على أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة وخاصة الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها.