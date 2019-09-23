الاعلام الحربي: 20 قتيل بصفوف مسلحي الوفاق بعد استهداف سلاح الجو لمواقعهم في الهيرة

ليبيا – أعلنت شعبة الإعلام الحربي إستهداف مقاتلات السلاح الجوي موقعاً لمجموعات مسلحي الوفاق بمحور الهيرة أسفر عن تدمير أربعة آليات وسقوط 20 قتيل من صفوفهم.

شعبة الإعلام الحربي أكدت على أن القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة تغطي كافة مناطق العمليات وسيكون أي تمركز أو تحرك مشبوه هدف مشروع لها.

يشار إلى أن الشعبة أعلنت في وقت سابق عن فرار ما تبقى من مسلحي الوفاق في محور السبيعة بعد سيطرة الوحدات العسكرية على مواقعهم الرئيسية ، كاشفةً على أن وحدات الجيش تتحفظ على عدد من جثث لمرتزقة من جنسيات أجنبية تابعين لأسامة الجويلي.

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