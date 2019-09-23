اخبار ليبيا الان

الاعلام الحربي: 20 قتيل بصفوف مسلحي الوفاق بعد استهداف سلاح الجو لمواقعهم في الهيرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت شعبة الإعلام الحربي إستهداف مقاتلات السلاح الجوي موقعاً لمجموعات مسلحي الوفاق بمحور الهيرة أسفر عن تدمير أربعة آليات وسقوط 20 قتيل من صفوفهم.

شعبة الإعلام الحربي أكدت على أن القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة تغطي كافة مناطق العمليات وسيكون أي تمركز أو تحرك مشبوه هدف مشروع لها.

يشار إلى أن الشعبة أعلنت في وقت سابق عن فرار ما تبقى من مسلحي الوفاق في محور السبيعة بعد سيطرة الوحدات العسكرية على مواقعهم الرئيسية ، كاشفةً على أن وحدات الجيش تتحفظ على عدد من جثث لمرتزقة من جنسيات أجنبية تابعين لأسامة الجويلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك