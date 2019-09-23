اعتماد مشاريع بنحو 114 مليون دينار في بنغازي

بنغازي-العنوان

اعتمدت لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي يوم الأحد ترسية 99 مشروعا لصالح المدينة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 114 مليون دينار ليبي.

وعقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بمقر ديوان مجلس الوزراء ببنغازي يوم الأحد اجتماعًا مع أعضاء لجنة إعادة الاستقرار، محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومقرر اللجنة ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس وذلك لمناقشة العديد من القرارات الهامة الخاصة بمشاريع بنغازي.

وأجرت اللجنة خلال اجتماعها مناقلة مالية قدرها 25 مليون دينار ليبي داخل الميزانية المعتمدة لتنفيذ أعمال النظافة العامة والكنس ونقل الركام وتخطيط الطرق وتقليم الأشجار داخل بنغازي.

كما أجرت اللجنة مناقلة مالية قدرها 18 مليون دينار ليبي داخل الميزانية المعتمدة، وذلك لدعم شركة المياه والصرف الصحي لتنفيذ مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي ببنغازي استعدادا لفصل الشتاء.

وصادقت اللجنة على محضر اجتماعها التاسع وأصدرت كافة القرارات المنبثقة عنه والتي أهمها الموافقة على إجراء هذه المناقلات.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها العادي العاشر لهذا العام على تنفيذ مبنى لديوان الهيئة العامة للإسكان والمرافق ببنغازي بقيمة تقديرية بلغت نحو 5 ملايين دينار ليبي، بالإضافة للموافقة على صيانة مقر دار الكتب الوطنية.

ووافقت اللجنة على صيانة مبنى قسم الداخلي بالمعهد الصحي بمنطقة بلعون في بنغازي لاستخدامه كمقر مؤقت للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة تقديرية بلغت نحو 5ملايين دينار ليبي.

كما وافقت اللجنة على صيانة المقر المقترح لهيئة السيطرة بقيمة تقديرية بلغت مليوني دينار ليبي.

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