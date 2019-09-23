وصول فريق جمعية “نوفك” المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال لطبي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، وصول الفريق الطبي لجمعية “نوفك” المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال، إلى مطار بنينا الدولي.

وزارة الصحة ذكرت في بيان لها، أن هذا يأتي تحت إشراف واستقبال قسم العلاقات العامة، ومكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي، موضحة أن الفريق الطبي سيشرع في إجراء العمليات الجراحية داخل مركز بنغازي الطبي.

وتابعت أن الفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال التابع لجمعية “نوفك” الخيرية لمرضى قلب الأطفال، أجرى عدد كبير من العمليات خلال السنوات الماضية داخل المركز .

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