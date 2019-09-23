بلجيكا: ندعم الخطة الأممية من أجل السلام في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة المدير العام للشؤون متعددة الأطراف والعولمة في وزارة الخارجية البلجيكية اكسيل كينيس.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” المسؤول البلجيكي أعرب خلال الاجتماع عن دعم بلاده لخطة عمل سلامة من أجل السلام في ليبيا والتي تتألف من ثلاث خطوات.

وكان سلامة أعلن أن خطته بشأن ليبيا تتضمن ثلاث مراحل المرحلة الأولى تتمثل بهدنة تقضي لوقف إطلاق النار بين الطرفين، يليها اجتماع دولي بحضور الدُول الفاعلة فيما يخص الملف الليبي، لتُختتم الخطة بلقاء ليبي يجمع الفرقاء المتنازعين وباقي الأطراف ذات الصلة.

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