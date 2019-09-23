مقتل 20 عنصرًا من المليشيات في غارة جوية على محور الهيرة

طرابلس-العنوان

قتل نحو 20 عنصرًا للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق في قصف لمقاتلات سلاح الجو على موقع بمحور الهيرة، بحسب ما أعلنته شعبة الإعلام الحربي اليوم الإثنين.

وأضافت الشعبة أن القصف أسفر كذلك عن تدمير 4 آليات.

وأشارت الشعبة إلى أن القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة تغطي كافة مناطق العمليات، محذرة من أي تمركز أو تحرك مشبوه سيكون هدفًا مشروعًا لها.

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، قال في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن الجيش حقق إنجازات كبيرة جدًا في معركة تحرير العاصمة طرابلس.

وأضاف، أن القوات البرية للجيش استفادت بشكل كبير جدًا من الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو بشكل متواصل ومكثف على مدار الأيام الماضية ضد قوات الوفاق.

وكثف سلاح الجو خلال الأيام الماضية من غاراته الليلية والنهارية على مقرات ومواقع تابعة للمليشيات في كل من سرت ومصراتة وطرابلس.

وأشار إلى أن مسرح العمليات الحالي للقوات المسلحة أصبح يمتد من سرت حتى زوارة ومنها إلى غريان، مشيرًا إلى “أن على الجميع الانتباه إلى ذلك الآن”.

وأعلنت القوات المسلحة يوم الأحد تقدم وحداتها بـمحور العزيزية جنوبي طرابلس، وذلك خلال عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية مدعومة بغطاء جوي لسلاح الجو الليبي.

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